Willliam Carvalho vai apresentar-se esta terça-feira num tribunal de Sevilha para responder a uma acusação de um alegado abuso sexual que terá ocorrido em Sevilha, no verão passado, segundo está a avançar o site espanhol Okdiario.

Segundo a mesma fonte, a vítima, natural de Ibiza, deslocou-se a Sevilha, a convite do internacional português e encontrou-se com William Carvalho num restaurante. Já depois do jantar, os dois foram a uma discoteca e, a partir daqui, a vítima diz não se lembrar de mais nada. Acordou no dia seguinte, num quarto de hotel com claros sinais de violência no corpo.

A mesma publicação espanhola avança que a vítima apresentou queixa junto da Unidade de Atenção à Família e à Mulher (UFAM) e que o jogador do Betis vai ser ouvido, esta terça-feira, às 9h30 locais, por um juiz.

O Okdiario adianta ainda que as câmaras de um «conhecido hotel de Sevilha» registaram as imagens do jogador português a subir para o quarto com a alegada vítima por volta das sete da amanhã.

Recordamos que William Carvalho, no Betis desde 2018, está a negociar uma possível transferência para os turcos Besiktas, agora comandado por Fernando santos.