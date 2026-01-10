Kylian Mbappé continua a ser o grande ponto de interrogação do Real Madrid para a final da Supertaça de Espanha, frente ao Barcelona, e Xabi Alonso deixou claro que não haverá decisões precipitadas. Na conferência de imprensa de antevisão ao El Clasico, o treinador merengue revelou que o internacional francês está «muito melhor», mas que a sua utilização será avaliada até ao último momento.

«Contra o Atlético, ele chegava muito em cima e decidimos não acelerar. A ideia era que ele chegasse para a final, sempre dependendo das sensações dele. Voou ontem e hoje vai treinar com o grupo. Depois do treino, vamos avaliar se ele está para jogar de início ou jogar um pouco menos», disse.

No entanto, Alonso foi claro ao falar sobre a necessidade de precaução na gestão de Mbappé.

«É uma decisão que tomaremos com o jogador, os técnicos e os médicos. Precisamos medir o risco. O momento em que estamos e o que nos jogamos. Não somos kamikazes a tomar decisões. É um risco controlado», reforçou.

Apesar das limitações físicas recentes, Mbappé é visto como peça-chave num jogo que pode valer o primeiro título de Xabi Alonso ao leme do Real Madrid. O treinador garantiu que a equipa está preparada para «um jogo com momentos para tudo», deixando em aberto a presença do francês, numa final em que cada detalhe pode ser decisivo.

De recordar, Real Madrid e Barcelona discutem a final da Supertaça espanhola este domingo, na Arábia Saudita, a partir das 19h.