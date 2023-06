Xavi, treinador do Barcelona, lamentou o comportamento de José Mourinho na final da Liga Europa. O treinador português confrontou o árbitro do jogo, Anthony Taylor, ainda em campo, depois na garagem do estádio e está, agora, sob a alçada disciplinar da UEFA.

O treinador espanhol foi curto, mas contundente, na resposta a uma pergunta sobre o assunto em conferência de imprensa.

«Da mesma forma que pedimos que não nos insultem, devemos ser os primeiros a dar o exemplo. O comportamento é importante, espero nunca dar uma imagem daquelas», atirou o treinador do Barcelona que não quis fazer mais comentários sobre o assunto.