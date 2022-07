O Barcelona partiu para Miami sem Xavi Hernández que ficou retido no aeroporto devido a problemas com o passaporte. Em causa está o passado do treinador do Barcelona que, ainda como jogador do Al Saad, viajou por três vezes para o Irão e, como tal, precisa agora de um visto especial para entrar nos Estados Unidos.

O último jogo da carreira de Xavi, como jogador, foi precisamente, em Teerão, capital do Irão, mas nessa altura o antigo internacional espanhol estava longe de pensar que iria ter problemas mais tarde relacionados com esse jogo.

O treinador tinha os documentos todos em ordem para viajar para o outro lado do Atlântico e só na sexta-feira à tarde é que o clube percebeu que faltava o tal visto especial para Xavi poder entrar em território norte-americano.

O clube já está a tratar das devidas burocracias, mas com a chegada do fim de semana, o treinador só vai poder juntar-se aos seus jogadores na próxima segunda-feira.

Um problema que afeta apenas o treinador principal e não o restante staff da equipa técnica, uma vez que Xavi só viajou para o Irão quando era jogador e não como treinador e foi o único a deslocar-se a Teerão.