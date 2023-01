O Barcelona não ganhou para o susto, mas lá eliminou o CF Intercity, uma equipa do terceiro escalão do futebol espanhol, com uma vitória por 4-3 após prolongamento.

No final da partida, o técnico dos blaugrana reconheceu que a equipa sofreu demasiado. «Deixa-me intranquilo esta falta de contundência. Sobretudo no ataque. Na defesa pode acontecer, mas no ataque não. Creio que estivemos bem na circulação, no ritmo, na criação de ocasiões, mas temos de resolver os jogos muito mais cedo. Complicámos a nossa própria vida», vincou.

A seguir, Xavi foi questionado se o Barcelona roçou o «ridículo» durante o jogo e não gostou da questão. «Não. Nós estamos na Taça do Rei. Então, sete equipas da Primeira roçaram o ridículo porque foram eliminadas. Tudo custa. Custa muito ganhar e todos trabalham bem. Essa não é uma pergunta de futebol», apontou, levantando-se logo de seguida para deixar a conferência de imprensa.

O Barcelona esteve quatro vezes em vantagem no jogo, mas permitiu a igualdade por três vezes. No prolongamento, um golo de Ansu Fati aos 103 minutos fez a diferença e apurou os catalães para os oitavos de final da Taça do Rei.