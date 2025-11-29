Yeremay Hernández, alvo do Sporting na última janela de mercado, assume que recebeu várias propostas no mercado de verão, mas, em entrevista à La Voz de Galícia, o talentoso extremo, de 22 anos, considera que tomou a decisão correta ao ficar no Deportivo da Corunha, o clube onde fez toda a formação e que aposta todas as fichas no regresso ao primeiro escalão do futebol espanhol.

«Cheguei aqui ainda muito jovem (13 anos), já conhecia o Depor, conhecia o Valerón e o Manuel Pablo, todos esses craques, mas não era adepto do Depor. Agora sim. Dói-me perder com esta camisola. Renovei porque esta é a minha casa. Amo o Depor. Não só pelo clube em si, mas por tudo o que me deu», começa por salientar Yeremay.

Em bom plano na segunda liga espanhola, com seis golos e quatro assistências, o jovem extremo fala depois nas propostas que recebeu no verão passado, uma delas terá sido do Sporting.

«São situações difíceis, sobretudo para um miúdo de 22 anos. Mas o clube apostou em mim e eu apostei no Deportivo. Tomei a decisão correta. Estou num sítio onde toda a gente me quer», destacou.

O Deportivo está, nesta altura, no primeiro lugar da segunda liga espanhola, em posição de promoção direta, com mais três pontos do que o Racing Satander, Almeria e Las Palmas.