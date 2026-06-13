O nome de José Mourinho voltou a marcar presença no Estádio Santiago Bernabéu, ainda que de forma indireta, durante o Corazón Classic Match, encontro solidário que colocou frente a frente as antigas glórias do Real Madrid e do Inter de Milão.

À margem da partida, que contou com a participação de Pepe do lado dos madrilenos, o antigo capitão nerazzurri Javier Zanetti recordou a histórica conquista da Liga dos Campeões de 2010, precisamente no Bernabéu, sob o comando de Mourinho.

Questionado sobre o regresso do treinador português ao Real Madrid, agora depois de deixar o Benfica, Zanetti não poupou elogios ao técnico.

«Vejo-o muito bem. Mourinho é uma pessoa com muita personalidade, conhece muito bem este clube e, seguramente, vai tentar transmitir todo o seu conhecimento para que o Real Madrid seja protagonista em todas as competições», afirmou.

As declarações do antigo internacional argentino surgem poucos dias depois de o Real Madrid ter oficializado o pagamento da cláusula de rescisão de 15 milhões de euros que libertou Mourinho do Benfica, iniciando assim uma nova etapa no Santiago Bernabéu.

Sob o comando do treinador português e com o argentino como capitão, os italianos conquistaram o histórico triplete em 2009/10, culminando com a vitória na final da Liga dos Campeões frente ao Bayern Munique, disputada precisamente na casa do Real Madrid.