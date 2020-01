Zinedine Zidane garante que Luka Jovic, antigo avançado do Benfica e do Eintracht Frankfurt, tem «futuro» no Real Madrid, apesar de somar poucos minutos desde que foi contratado por 60 milhões de euros.

O treinador explicou a situação do jovem avançado, de 22 anos, na antevisão da Supertaça de Espanha que o clube de Madrid vai disputar, esta quarta-feira, com o Valência, na Arábia Saudita.

O avançado sérvio até já tem quinze jogos esta temporada [12 na liga espanhola e três na Liga dos Campeões], mas quase todos como suplente utilizado, somado apenas 432 minutos em todas as competições.

«O Jovic é claramente uma opção. É o futuro. Temos de estar tranquilos. Ele está a aprender. É um miúdo que quer aprender muito. É muito bom, por isso apostámos nele. Mas temos de ir com calma com ele», destacou o treinador dos merengues.

O Real Madrid partiu para a Arábia Saudita com muitas baixas no plantel, mas o treinador francês desvalorizou essa questão. «O Valência também tem baixas. A nossa mentalidade não vai mudar nada. Estamos contentes por disputar esta competição, não viemos passear. Queremos dar tudo porque o adversário também é muito bom», destacou ainda.