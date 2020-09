O Real Madrid tinha entrado na Liga espanhola com um empate a zero, no reduto da Real Sociedad. Já este sábado, os merengues venceram por 3-2, e o treinador Zinedine Zidane mostrou-se satisfeito com o plantel e fechou as portas a qualquer contratação.

«[Contratações] Não. Discutimos isso. Estou feliz com a equipa que tenho. Somos os que somos e vamos tentar fazer uma boa temporada», afirmou o treinador francês no final do encontro.

O técnico dos merengues garantiu estar «muito orgulhoso de todos os jogadores» depois da vitória em Sevilha, embora reconheça que a equipa «pode e vai melhorar».

A falta de golos no Real Madrid foi tema de destaque na imprensa espanhola, mas Zidane aproveitou para deixar um recado. «Tivemos muitas ocasiões. Falavam que não marcávamos, marcamos três e podíamos ter feito mais», atirou.