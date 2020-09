A transferência de Gareth Bale do Real Madrid para o Tottenham de José Mourinho centrou as atenções na conferência de imprensa de Zinedine Zidane, que neste sábado fez a antevisão ao primeiro jogo dos merengues na edição 2020/21 da Liga espanhola.

Muito se escreveu sobre a relação alegadamente difícil entre o técnico francês e o avançado. Agora, mesmo sem confirmar o regresso de Bale aos Spurs por empréstimo, Zidane destacou os méritos de alguém que, apesar de ter estado muitas vezes aquém das expectativas, ajudou os espanhóis a ganhar títulos importantes. «Sei o que Bale fez nesta equipa. É indiscutível. Só posso desejar-lhe o melhor», afirmou.

«Ainda não falei com ele. Como disse, sei o que ele fez no Real Madrid. Demonstrou as suas qualidades e agora vamos ver o que acontece», acrescentou, à defesa, após nova pergunta sobre Bale, antes de não esconder o incómodo perante nova tentativa, agora sobre o que poderiam perder os merengues com a saída do futebolista. «É um jogador da nossa equipa. Vamos encerrar o tema, não vamos falar de coisas que não fazem sentido.»

O Real Madrid defronta neste domingo a Real Sociedad fora de portas no arranque oficial de uma temporada na qual vai tentar revalidar o título de campeão de Espanha. «Preparámo-nos para isso. Sabemos que a cada ano é mais difícil e temos de estar preparados», vincou Zidane.