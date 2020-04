A Real Sociedad recuou e depois de ter anunciado o regresso ao trabalho no centro de treinos da Zubieta, a partir da próxima terça-feira, veio agora dizer que, afinal, os jogadores vão continuar a treinar nas respetivas casas. O clube basco pretende, desta forma, respeitar as indicações do Conselho de Desportos que apontam para a continuação do confinamento, apesar dos números mais positivos em Espanha em relação à pandemia da covid-19.

O clube foi mesmo advertido pelo Conselho de Desportos que avisou que ainda não havia autorização para que fossem abertos os recintos desportivos.

«Queremos recordar que a decisão da Real Sociedad consistia em que os jogadores do primeiro plante profissional tivessem a opção de prosseguir com o trabalho individualizado em Zubieta a partir de terça-feira. Em nenhum caso este trabalho em Zubieta seria em grupo. Caberia aos jogadores decidir se ia treinar em casa ou na Zubieta, cumprindo sempre com as medidas de segurança estabelecidas pelas autoridades sanitárias», explica o clube basco em comunicado.

A equipa de San Sebastian diz ainda que vai continuar a trabalhar para que os desportistas possam voltar ao trabalho com todas as garantias de segurança, respeitando sempre as indicações das autoridades, sem nunca por em causa a saúde dos jogadores.