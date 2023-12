A derrota da Espanha frente à Itália na sexta-feira, a contar para a Liga das Nações feminina, ficou marcada por um momento insólito no reatamento da partida.

Ao intervalo, a selecionadora espanhola, Montserrat Tomé, decidiu fazer duas substituições e tirar Athenea del Castillo e Aitana Bonmatí de campo. Até aqui, tudo normal.

O problema é que a estrutura da La Roja esqueceu-se de avisar Lucía Garcia e Esther que iam entrar. Resultado? A Espanha entrou na segunda parte com nove futebolistas.

Aproveitou a Itália, que chegou logo ao 1-1 no primeiro minuto, por Giacinti. García estava a atar os cordões das chuteiras no momento do golo, enquanto Esther só entrou em campo mesmo depois do remate certeiro da jogadora italiana.

Certo é que a Itália conseguiu mesmo a reviravolta na etapa complementar e venceu por 3-2: foi a primeira derrota da Espanha enquanto campeã do mundo.