FC Porto e At. Madrid vão defrontar-se num jogo decisivo do Grupo B da Liga dos Campeões no Estádio do Dragão e os colchoneros querem apresentar-se ao melhor nível para passarem aos oitavos de final. A garantia é dada pelo guardião esloveno Jan Oblak, que já passou por Portugal, onde representou o Benfica.

«Estamos numa situação difícil, vamos dar a vida contra o Porto, dependemos de nós e temos de vencer, temos de dar a nossa melhor versão e fazer o melhor jogo do ano. Espero que seja suficiente para nos qualificarmos», referiu o jogador dos rojiblancos, à Marca, após receber o troféu de melhor guarda-redes da Liga espanhola na temporada passada atribuído por aquele jornal.

Luis Suárez também esteve presente na cerimónia - recebeu o prémio de melhor jogador da La Liga em 2020/21 - e foi curto quando confrontado com o jogo diante dos dragões: «Quanto mais pressão tivermos, mais rendemos», atirou o uruguaio.

O FC Porto está no segundo lugar do grupo, com cinco pontos, mais um do que o At. Madrid, que é terceiro.