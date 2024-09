O Sevilha recebeu e venceu, este sábado, o Getafe, com Jesús Navas a tornar-se no jogador mais velho de sempre a marcar na La Liga.

Aos 38 anos e 298 dias, o lateral direito escreveu história e garantiu os três pontos ao Sevilha, depois de uma assistência de Adrià Pedrosa.

A equipa da casa terminou a partida reduzida a 10 unidades, depois de Juanlu Sánchez receber o segundo cartão amarelo por simulação.

O capitão Jesús Navas acabou por ser substituído aos 68 minutos e recebeu uma enorme ovação das bancadas.

Com este resultado, o Sevilla ocupa o 13.º lugar, com apenas cinco pontos. O Getafe é 18.º, em zona de despromoção, com três.

Villarreal feliz na visita a Mallorca

O Villarreal começou melhor e chegou à vantagem aos 27 minutos, com o cabo-verdiano Logan Costa a fazer o primeiro. O Mallorca ainda chegou ao empate, perto da hora de jogo, com Albiol a colocar na própria baliza.

Aos 69 minutos, Toni Lato recebeu um cartão vermelho direto, depois de uma entrada dura sobre o adversário.

O golo que valeu os três pontos surgiu aos 90+4, autoria de Ayoze Pérez.

O Villarreal, à condição, subiu ao segundo lugar, com 11 pontos. O Mallorca é 12.º, com cinco.

Espanhol vence com brilharete de Javi Puado

Na receção ao Alavés, o Espanhol conseguiu resgatar três pontos importantes na luta pelo sexto lugar.

Javi Puado foi o principal destaque da casa, depois de fazer um hattrick, com golos aos 21m, 56m e 63m. Do lado do Alavés, Conechny (35m) e Tenaglia (68m) marcaram os golos.

Relativamente à classificação, o Espanhol é sétimo lugar, com sete pontos, os mesmos que o Alavés, que é sexto.