O Sevilha anunciou que Joan Jordán sofreu um «traumatismo cranioencefálico» após ter sido atingido por um tubo atirado por um adepto presente numa das bancadas do estádio do Betis.

De acordo com o comunicado publicado pelo clube do Nervión, o médio espanhol foi «submetido a vários exames médicos e já se encontra em casa».

O incidente obrigou à suspensão do dérbi de Sevilha, no sábado à noite, num jogo a contar dos oitavos de final da Taça do Rei.

Os sevilhistas condenaram o «ato violento» sofrido pelo seu atleta no estádio do rival, considerando um «ato inaceitável no mundo do desporto» feito por um «indivíduo que não representar os verdadeiros adeptos do Betis, nem a forma como o futebol é vivido no cidade de Sevilha».