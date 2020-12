O Almería está muito bem posicionado na luta pela subida à primeira divisão espanhola. A equipa treinada por José Gomes venceu este domingo em Alcorcón por 1-0 e posicionou-se no terceiro lugar da segunda liga.



O único golo apareceu aos 59 minutos e foi apontado por Umar Sadiq, avançado saudita. José Gomes apostou em dois portugueses no onze inicial (Pedro Mendes, ex-Sporting, e Samuel Costa, ex-Sp. Braga) e ainda lançou João Carvalho (ex-Benfica) aos 57 minutos.



Com 16 jogos realizados, o Almería tem 32 pontos. Está a dois do Espanhol e a três do Maiorca, mas com menos um jogo do que os catalães.



O Almería entrou mal no campeonato, somando três derrotas em quatro jogos, mas atravessa agora uma fase fantástica: sete vitórias consecutivas.