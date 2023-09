Diego Godín nunca jogou com João Félix, mas passou vários anos no Atlético de Madrid, e sob o comando de Diego Simeone.

Por isso, e em entrevista à Cadena SER, o antigo defesa uruguaio afirmou que o internacional português nunca triunfou nos colchoneros porque nunca entendeu o clube.

«Nunca conseguiu entender o que era o Atlético e aquele balneário. Nunca conseguiu adaptar-se ao que o clube pedia. A equipa está acima de qualquer jogador», disse.

«Os adeptos não gostavam de algumas atitudes dele. Nunca esteve confortável e as pessoas nunca o apoiaram. As caras e os gestos que fazia quando era substituído eram evidentes… mas em termos de qualidade, é incrível», acrescentou.

Godín também falou sobre o início de Félix no Barcelona: «Não tenho nada contra o Félix, não o conheço. Nem sequer podemos falar de triunfar [no Barça] por causa de dois jogos, vamos deixar que o tempo passe e ver como as coisas lhe correm.»