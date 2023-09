João Félix continua a ser tema em destaque em Espanha e, nas últimas semanas, pelas melhores razões.

O português está a «renascer» no Barcelona, clube ao qual foi emprestado pelo At. Madrid e isso tem levantado questões sobre o que pode ter falhado nos colchoneros.

O último a comentar as primeiras exibições de Félix foi Saúl Ñiguez, companheiro do português no At. Madrid, que lhe deixou alguns reparos, apesar de lhe elogiar as qualidades futebolísticas.

«É um grande jogador, o que já se viu, mas teve o azar de não o conseguir demonstrar na nossa equipa. Como jogador é muito bom. Muito, muito bom», começou por dizer.

«Às vezes temos de querer, de nos adaptarmos. Há que tentar fazer muitas coisas e se a cabeça dele não estava bem, não pôde continuar cá. Desejo-lhe o melhor. Começou forte, mas acho que também podia ter feito melhor as coisas [no Atlético]. Não o fez e por isso pagou a fatura no clube e com a equipa», acrescentou.