João Félix foi decisivo na vitória do Atlético Madrid (3-1) na tradicionalmente difícil deslocação a casa do Betis, que era terceiro classificado à entrada desta (27.ª) jornada da Liga espanhola.

O avançado português foi titular na equipa de Diego Simeone e inaugurou o marcador aos 74 segundos (!) de jogo a passe de Correa.

O Betis, que teve William Carvalho no onze, foi encostado o campeão espanhol às cordas e Oblak foi adiando aquilo que parecia inevitável: o golo do empate que chegou no último sopro da primeira parte através de um remate de meia-distância de Tello, jogador que passou pelo FC Porto entre 2014 e a primeira metade da época 2015/16.

Aos 61 minutos, Marcos Llorente projetou-se pelo corredor direito e assistiu Félix para o segundo golo do jogo: desde 7 de novembro de 2020 (4-0 ao Cádiz) que o ex-Benfica, que leva quatro golos nos últimos quatro jogos, não marcava dois golos numa partida. E por pouco não assinou o primeiro hat-trick da carreira com a camisola do Atlético, mas aí o veterano Claudio Bravo levou a melhor.

Com William Carvalho até ao apito final, o Betis nunca deixou de ir em busca do empate, mas aos 80 minutos o destino do jogo ficou escrito. Numa transição rápida, Félix arrastou com ele dois homens da equipa da casa e deu a Griezmann o espaço necessário para meter a bola em Lemar, que assinou o 3-1 final.

O Atlético Madrid está no 4.º lugar da Liga espanhola com 48 pontos, os mesmos do Barcelona (3.º), que tem menos um jogo. O Betis, em poucas horas, caiu do pódio para a quinta posição.