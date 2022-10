De mal a pior.

Assim vai a vida de João Félix no Atlético Madrid, onde não é titular há precisamente um mês (dérbi com o Real Madrid a 18 de setembro) e nesta terça-feira nem sequer foi a jogo num outro dérbi madrileno, desta vez com o Rayo Vallecano, jogo que terminou com um empate dramático a um golo.

O internacional português viu toda a partida do banco de suplentes e foi de lá que viu Álvaro Morata - que tem alternado com Angel Correa na parceria com Antoine Griezmann - fazer, aos 20 minutos, o golo que parecia bastar para que os colchoneros somassem a quarta vitória seguida na Liga espanhola.

Só que agora os comandados de 'El Cholo' Simeone não cumpriram sequer os serviços mínimos, em mais uma noite que, qualitativamente, deixou muito a desejar.

O Rayo Vallecano foi crescendo no encontro, ameaçou as redes de Oblak e foi premiado já em tempo de compensação: alertado pelo VAR por uma mão na bola de Giménez, o árbitro foi ver as imagens e apontou para a marca dos 11 metros quando o árbitro assistente já tinha nas mãos a placa com o tempo de descontos.

O ex-FC Porto Radamel Falcao, ídolo dos colchoneros entre 2011 e 2013, cumpriu a tarefa e não festejou os dois pontos que tirou à ex-equipa em pleno Metropolitano.

E isto com Félix no banco. Que Rayo!

Com este resultado, o Atlético Madrid falha a colagem provisória ao Barcelona no segundo lugar da Liga espanhola e corre o risco de ser ultrapassado nesta jornada por Betis e Real Sociedad.

Também nesta terça-feira, dia em que Sevilha e Valência empataram a um golo na Andaluzia, registou-se também uma igualdade no Getafe-Athletic Bilbao (2-2).

