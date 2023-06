A retirada de uma lenda.

Joaquín vai deixar de jogar e o futebol espanhol chorou a despedida de um jogador que se tornou consensual, pelo atleta, mas sobretudo pela personalidade.

O jogador que se notabilizou, sobretudo ao serviço do Betis, despediu-se do Benito Villamarín, sozinho e descalço no relvado, num momento em que não conseguiu segurar as emoções.