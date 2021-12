À passagem do nono minuto, o jogo entre Córdoba e Sevilha, da Copa do Rei, foi interrompido para homenagear José Antonio Reyes, falecido em junho 2019.

Nos ecrãs gigantes do estádio, podia ver-se uma imagem do antigo internacional espanhol com o número 9 e a camisola do Córdoba, clube que representou em 2018, uma passagem assinalada no grafismo. O tempo que Reyes passou no emblema da Andaluzia também foi registado.

Já ao intervalo, o pai do jogador recebeu duas camisolas dos clubes e emocionou-se ao recordar o filho.