Sem ter qualquer responsabilidade, Francisco Trincão está a ser apanhado no meio do fogo entre os adeptos do Barcelona, jornalistas e presidente Josep Bartomeu. Tudo por culpa do «dossier Messi».



A apresentação do português ex-Sp. Braga realiza-se nesta quarta-feira, menos de 24 horas depois de se saber que o astro argentino está mesmo de saída do Barcelona.



Ora, rodeado pela polémica e acusado de incompetência na gestão deste caso, o presidente do Barcelona decidiu evitar o contacto com os jornalistas e faltar, assim, à conferência de imprensa de apresentação de Trincão.



No seu lugar estará Ramon Planes, diretor desportivo. Bartomeu foge às perguntas, mas mergulha ainda mais no temporal de críticas. Disparadas, diga-se, um pouco por toda a parte, como se pode facilmente ver nos jornais catalães.