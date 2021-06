O Betis anunciou esta terça-feira a contratação em definitivo de Juan Miranda.

Em comunicado, o emblema bético informou que chegou a acordo com o Barcelona para a transferência do lateral-esquerdo, sendo que os culés ficam com 40 por cento de uma futura venda do jogador.

Juan Miranda assinou contrato válido até 2024, ele que já tinha estado cedido à formação de Sevilha na época que agora terminou.