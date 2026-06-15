O futebolista espanhol Rafa Mir foi condenado a oito anos e seis meses de prisão por um crime de agressão sexual e outro de ofensa à integridade física, segundo a sentença divulgada esta segunda-feira pelo Tribunal de Valência.

De acordo com a decisão judicial, ainda passível de recurso, o avançado do Sevilha, que esteve na última época ao serviço do Elche por empréstimo, foi condenado a sete anos de prisão pelo crime de agressão sexual e a mais 18 meses por lesões.

O tribunal determinou ainda uma ordem de afastamento da vítima durante dez anos, num raio mínimo de 500 metros, além do pagamento de uma indemnização total de 64 mil euros, dos quais 50 mil por danos morais e 14 mil pelas lesões sofridas.

Os factos remontam à madrugada de 1 de setembro de 2024, quando Mir representava o Valencia. Segundo a sentença, o tribunal considerou provado que não existiu consentimento por parte da denunciante, uma jovem de 21 anos, para os atos praticados pelo jogador.

No mesmo processo foi também condenado Pablo Jara, amigo de Rafa Mir e igualmente futebolista. O segundo arguido recebeu uma pena de dois anos de prisão por agressão sexual, além de outras infrações relacionadas com lesões e atentado à integridade moral, ficando obrigado ao pagamento de uma indemnização de 6.280 euros.

Durante o julgamento, realizado em maio, Rafa Mir garantiu que todas as relações foram consentidas e mostrou surpresa com a acusação. O Ministério Público tinha solicitado uma pena de dez anos e meio de prisão para o jogador.

A sentença ainda não transitou em julgado e a defesa do avançado, que continua vinculado ao Sevilha até 2027 após uma época de empréstimo ao Elche, já anunciou que irá recorrer da decisão.