Cristiano Ronaldo e Lionel Messi marcaram e continuam a marcar uma geração de adeptos, mas também de jogadores, sendo que para Arthur Melo são mesmo os «melhores jogadores da história».

Antigo colega de equipa de ambos, na Juventus e no Barcelona, o médio brasileiro destaca a magia do argentino e o trabalho do português como características principais. Recorde-se que Arthur Melo partilhou balneário com CR7 no emblema italiano e com Messi nos catalães.

«Estamos a falar de dois dos melhores jogadores da história. O Leo é magia, deixa-te de boca aberta com o talento natural. O Cristiano é trabalho, fome, ambição e mentalidade vencedora. Ele desafia-se a si próprio e a todos aqueles que estão à sua volta a superarem-se, todos os dias», afirma.