Espanha
Há 53 min
Ronaldo ou Messi? Arthur Melo distingue «trabalho» da «magia»
Antigo colega de equipa de ambos diz não ter preferências, mas aponta as principais diferenças entre os «melhores da história»
DIM
Antigo colega de equipa de ambos diz não ter preferências, mas aponta as principais diferenças entre os «melhores da história»
DIM
Cristiano Ronaldo e Lionel Messi marcaram e continuam a marcar uma geração de adeptos, mas também de jogadores, sendo que para Arthur Melo são mesmo os «melhores jogadores da história».
Antigo colega de equipa de ambos, na Juventus e no Barcelona, o médio brasileiro destaca a magia do argentino e o trabalho do português como características principais. Recorde-se que Arthur Melo partilhou balneário com CR7 no emblema italiano e com Messi nos catalães.
«Estamos a falar de dois dos melhores jogadores da história. O Leo é magia, deixa-te de boca aberta com o talento natural. O Cristiano é trabalho, fome, ambição e mentalidade vencedora. Ele desafia-se a si próprio e a todos aqueles que estão à sua volta a superarem-se, todos os dias», afirma.
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