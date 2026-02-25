A relação entre Piqué e Arbeloa sempre esteve longe de ser amigável. Os dois tiveram várias pegas enquanto representavam Barcelona e Real Madrid, respetivamente, que ficaram para a história.

Agora, o antigo defesa do Barcelona, e criador da Kings League, aproveitou a nova edição da competição para provocar, no centro de Madrid, o agora treinador do Real Madrid.

«Não somos tão CONOcidos, mas seremos», pode ler-se na publicidade a anunciar o regresso da Kings League, colocada no centro da capital espanhol.

Ora esta famosa frase, recorde-se, remete para uma ‘picardia’ antiga entre os dois, quando Arbeloa disse que era «amigo» de Piqué. «Ao meu amigo Piqué qualquer dia ligo a televisão e vejo-o no Clube da Comédia», atirou Arbeloa.

A resposta de Piqué não tardou muito.. «Arbeloa disse-me que éramos amigos... Não nos consideraria amigos, mas sim conocidos. CONO-cidos», atirou. Uma 'boca' que remetia para a alcunha de Arbeloa em Barcelona, onde os adeptos catalães o tratavam por 'cone' (cono, em castelhano).

Veja o momento:

Agora, a campanha da Kings League remete para esse momento, deixando uma ‘bicada’ no dia do embate do Real Madrid diante do Benfica para a 2.ª mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões.