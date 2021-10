Xavi está cada vez mais perto de regressar ao Barcelona como sucessor de Ronald Koeman no comando técnico da equipa.

De acordo com a imprensa da Catalunha, o histórico médio dos blaugrana, agora com 41 anos, está a tratar da desvinculação com o Al Sadd, clube do Qatar pelo qual ganhou sete títulos.

Segundo o jornal Sport, Xavi já tem acordo com o Barça e falta apenas definir os termos da desvinculação com o clube qatari. O Mundo Deportivo, também de Barcelona, corrobora a mesma informação e detalha que tudo está a ser feito em contrarrelógio para que Xavi possa estar no banco já na próxima terça-feira, em Kiev, frente ao Dínamo, em jogo da Liga dos Campeões.

Recorde-se que Ronald Koeman foi demitido do cargo na noite de quarta-feira, após uma derrota do Barcelona em casa do Rayo Vallecano (1-0). O Barça está em 9.º lugar na Liga Espanhola, a seis pontos da liderança, e está em 3.º lugar no grupo da Champions, com três pontos, menos um do que o Benfica, que é segundo, e menos seis do que o líder Bayern de Munique.