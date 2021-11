O golo de Dyego Sousa, na cobrança de uma grande penalidade, garantiu o triunfo do Almería no terreno do Ibiza, por 1-0.

Mesmo em cima do intervalo, o internacional português não vacilou e abriu o marcador, que não voltou a sofrer alterações. Samu Costa também foi titular nos visitantes.

O Almería somou, assim, a sexta vitória consecutiva e segue na liderança isolada da II liga espanhola, com 37 pontos, mais seis que o segundo, o Eibar.