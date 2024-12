O Bétis foi este domingo derrotado pela Real Sociedad por 2-0, numa partida para a 15.ª jornada da Liga espanhola.

Com Rui Silva titular na baliza dos sevilhanos, bastou pouco mais de 30 minutos para a Real Sociedad fazer o resultado final. Ainda antes do intervalo, um auto-golo de Diego Llorente (14m) e Mikel Oyarzabal (31m), de grande penalidade, construíram a vitória dos bascos.

Com esta derrota, o Bétis, com 20 pontos desce para 10.º lugar da classificação, por troca direta com a Real Sociedad que conquistou 21 pontos.

Um pouco mais a sul, em Madrid, o Rayo Vallecano foi derrotado pelo At. Bilbao por 1-2.

Ao intervalo os de Madrid, venciam por 1-0, fruto do golo de Nketa (14m) mas na segunda parte, o At. Bilbao fez a reviravolta. Um bis de Sancet (65m e 78m) foi o suficiente para os bascos vencerem a partida.

O At. Bilbao mantém assim o quarto posto na classificação com 26 pontos, já o Bétis está na 10.ª posição com 20 ponto conquistados.

Veja aqui os resumos dos jogos Real Sociedad-Bétis e Rayo Vallecano-At.Bilbao: