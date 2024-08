Esta sexta-feira, o Celta de Vigo recebeu e venceu o Alavés, por 2-1, e é líder isolado do campeonato espanhol, depois três empates em quatro jogos na primeira jornada.

Apesar de um golo sofrido aos 17 minutos, autoria de Garcia, a equipa da casa reagiu e chegou à reviravolta, com golos de Swedberg (66m) e Iago Aspas (84m).

Com este resultado, o Celta assume a liderança do campeonato com três pontos, enquanto os adversários têm apenas um.

No outro jogo da noite, o Sevilha foi empatar a casa do Las Palmas, por 2-2.

Numa primeira parte recheada de autogolos: Alex Suarez aos 25m, colocando o Sevilha na frente, e Nianzou a empatar em cima do intervalo, ambas as equipas recolheram ao balneário com o marcador a mostrar 1-1.

Na segunda-parte, Juanlu Sanchez, campeão olímpico por Espanha, colocou o Sevilha na frente, aos 61 minutos, mas viu Ramirez igualar o marcador 10 minutos depois.

Depois do empate no Betis-Girona (1-1) e Athletic Bilbao-Getafe (1-1), na quinta-feira, o Sevilha e o Las Palmas não fogem à regra e voltam a igualar-se

Este sábado, o Osasuna recebe o Leganés, às 18h, e o Barcelona vai a casa do Valência, às 20h30.