O Alavés recebeu e venceu o Sevilha esta noite, por 2-1, no jogo que marcou o arranque da jornada seis da La Liga.

A jogar em casa, a formação basca entrou a vencer graças a um golo de Carlos Vicente, aos 17 minutos. Na segunda parte, à hora de jogo, Carlos Martín fez o 2-0. A formação visitante reduziu a sete minutos dos 90, por Lukebakio.

Com este resultado, o Alavés sobe, à condição, ao quinto lugar, com dez pontos. O Sevilha está em 14.º, com cinco pontos.