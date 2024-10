O Sevilha derrotou, na tarde deste domingo, o Bétis, no maior dérbi da Andaluzia. O golo solitário de Dodi Lukebakio, de penálti, aos 50 minutos, foi suficiente para o Sevilha igualar este rival na tabela.

No Bétis, Rui Silva – convocado para a Seleção Nacional – esteve entre os postes, como habitual. O guardião encaixou quatro defesas.

O Sevilha é 12.º, com 12 pontos, empatado com Girona e Bétis (10.º). Aquando do regresso da La Liga, o Sevilha visitará o Barcelona (1.º), a 20 de outubro.

Por sua vez, o Bétis visitará o Osasuna (5.º), a 19 deste mês.