A 19.ª jornada da La Liga foi retomada na noite desta sexta-feira, e com triunfo do Rayo Vallecano sobre o Celta de Vigo, por 2-1.

Apesar do ascendente dos visitantes, o marcador foi inaugurado por Adri Embarba, aos 5 minutos. Na resposta, aos 26m, Borja Iglesias marcou para o Celta.

De parada e resposta, Jorge de Frutos restabeleceu a vantagem do Rayo, aos 63 minutos.

Apesar da insistência do Celta, as investidas ofensivas e os ajustes táticos revelaram-se de pólvora seca. E a frustração tomou conta de alguns jogadores, como Marcos Alonso, que viu o segundo cartão amarelo aos 90+5m.

Assim, o Rayo Vallecano subiu ao 9.º posto, com 25 pontos, em igualdade com Real Sociedad, Girona, Betis e Osasuna. Segue-se a visita à Real Sociedade, na quinta-feira (18h30), nos «oitavos» da Taça do Rei.

Por sua vez, o Celta Vigo ocupa o 12.º posto da La Liga, com 24 pontos. No calendário segue-se o regresso a Madrid, mas para medir forças com o Real, nos «oitavos» da Taça. Duelo agendado para a noite de quinta-feira (20h30).