A La Liga mostrou-se a favor da alteração da regra do fair-play financeiro, que será votada a 7 de abril pelo Comité Executivo da UEFA.

Num comunicado divulgado esta terça-feira, a Liga espanhola refere que que a nova proposta «é um grande passo em frente» no futebol europeu.

«Oferece sustentabilidade e responsabilidade financeira e limita a capacidade dos clubes mais poderosos em cometer doping financeiro”, pode ler-se na nota publicada no sítio oficial.

O organismo revelou ter participado «ativamente nos últimos meses» na reforma do sistema do fair-play financeiro, criando formas de maior sustentabilidade dos clubes, algo «de extrema importância para o presente e o futuro do setor, do qual dependem centenas de milhares de empregos».

«Este é um momento histórico, implementando pela primeira vez ao nível europeu limites de gastos para o elenco desportivo e exigindo que todas as operações sejam baseadas no valor real de mercado, evitando assim o doping financeiro e o efeito inflacionário dos clubes mais poderosos», vincou o presidente da La Liga, Javier Tebas.

De referir que a UEFA ainda não divulgou oficialmente o novo formato do fair-play financeiro. De acordo com a imprensa desportiva internacional os clubes poderão gastar até 70% das suas receitas, após um período de transição.