O Sevilha jogou esta segunda feira com o Osasuna, numa partida a contar para a 15.ª ronda da Liga Espanhola, e não foi além de um empate 1-1.

Numa primeira parte com muito poucas oportunidades, foi no segundo tempo que o jogo aqueceu e em apenas três minutos.

Primeiro foi a vez da equipa forasteira se adiantar no marcador por intermédio de Ante Budimir (69m) mas, logo a seguir, Dodi Lukébakio (72m) deixou tudo igualado.

Com o golo, o Sevilha foi para cima do Osasuna mas já não foi a tempo de conseguiu evitar o empate.

Com este resultado, os andaluzes sobem até ao 11.º lugar, com 19 pontos, menos quatro que o Osasuna, no sétimo posto com 23.