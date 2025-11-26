A LaLiga mudou a estratégia de transmissão em canal aberto de futebol. Já a partir da temporada 2027/28 haverá mais jogos «gratuitos» para a população espanhola assistir. Este acordo diz respeito ao período 2027-32.

Este «pacote» não engloba os jogos de Real Madrid, Barcelona, Atlético Madrid e equipas espanholas que disputem a Liga dos Campeões. Ou seja, na presente temporada apanharia - além dos três anteriormente referidos - também jogos do Villarreal e do Athletic Bilbao, que disputam a Champions.

De acordo com a lei atual está estabelecido que um jogo por jornada tem de ser transmitido em canal aberto. Isto se não for jogos de Real Madrid, Barcelona, Atlético Madrid, Valencia e equipas espanholas que disputam competições da UEFA.

Ou seja, uma das diferenças aqui será acrescentar os jogos do Valencia (tradicionalmente o quarto em audiências), que não tem participado em jogos europeus nas últimas temporadas - a última vez foi na época 2019/20 (Liga dos Campeões).

Olhando para a atual época, acrescentaria-se também jogos do Betis (Liga Europa), Celta de Vigo (Liga Europa) e Rayo Vallecano (Liga Conferência), que participam em competições da UEFA mas não na Liga dos Campeões.

A LaLiga recusou-se a dar detalhes sobre a mudança de estratégia, argumentando que o processo de adjudicação ainda está em aberto. No entanto, a imprensa espanhola aponta que a decisão está a ser tomada devido à «falta de interesse dos operadores pelo jogo aberto nas últimas temporadas».

Passando a exemplos práticos, seria possível assistir ao dérbi de Sevilha (Sevilha-Betis) deste domingo. No entanto, é importante referir que estas alterações dizem apenas respeito às transmissões realizadas em Espanha, pelo que não irá afetar as transmissões da Liga espanhola realizadas em Portugal.