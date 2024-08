A Liga espanhola arrancou esta quinta-feira com um duplo empate.

No jogo inaugural do campeonato,o Athletic Bilbao recebeu o Getafe, mas não conseguiu somar mais que um ponto. A equipa da casa chegou primeiro ao golo, aos 27 minutos, com um golaço de Sancet, assistido por Guruzeta.

Não havia outra forma de começar senão com um golaço 🤩 Momento de inspiração de Sancet#DAZNLALIGA pic.twitter.com/BgcGyqNk90 — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) August 15, 2024

O Getafe reagiu e Chrisantus Uche empatou a partida aos 64 minutos.

Nico Williams, que se destacou bastante no Euro 2024 ao serviço da seleção espanhola, começou no banco e entrou a 20 minutos do apito final.

Em Sevilha, o Betis recebeu o Girona, equipa sensação da temporada passada, com ambas as equipas a empatarem a um golo.

Bartra marcou o primeiro, aos seis minutos, para a equipa da casa. O jovem neerlandÊs Gabriel Misehouy chegou ao empate aos 72m.

Destaque para a titularidade dos portugueses Rui Silva e William Carvalho na equipa do Betis.