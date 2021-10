A Liga espanhola denunciou ao Comité de Competições e à Comissão Anti-Violência os cânticos insultuosos que adeptos do Cádiz proferiram contra o treinador do Valência, José Bordalás, e Jasper Cillessen e Mouctar Diakhaby.

Em causa está o comportamento dos adeptos do Cádiz na receção ao Valência (0-0), no sábado, no estádio Nuevo Mirandillo, em encontro referente à oitava jornada da Liga espanhola.

No comunicado semanal, a LaLiga refere cânticos a incitar à violência com conteúdo insultuoso ou intolerantes proferidos por cerca de 300 adeptos, localizados no extremo sul, pertencentes ao grupo Brigadas Amarelas, dirigidas ao guarda-redes holandês do Valência Jasper Cillesen.

Também o treinador do Valência, José Bordalás, foi insultado no momento em que foi à arquibancada pedir aos adeptos que parassem de vaiar o francês Mouctar Diakhaby, que em abril denunciou insultos racistas de Juan Cala, do Cádiz, num processo que foi arquivado.