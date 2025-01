Ao aceitar a providência cautelar interposta pelo Barcelona, suspendendo dessa forma a rejeição da reinscrição dos futebolistas Dani Olmo e Pau Victor por parte da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) e da La Liga, o Conselho Superior do Desporto espanhol «criou um precedente muito perigoso», considera o rival dos «culés» na cidade catalã.

Em comunicado, o Espanhol vincou a sua «preocupação pela situação que se criou no futebol espanhol na sequência da resolução aprovada e divulgada pelo Conselho Superior do Desporto», que «representa uma ameaça à integridade da competição, como denunciaram outros clubes em diversas comunicações, bem como a RFEF e a La Liga».

«O Espanhol, que mantém o seu compromisso absoluto com a competição, cumpriu rigorosamente as normas de controlo económico e continuará a fazê-lo, apesar das tensões, limitações e dificuldades que estas regulamentações económicas geram», acrescenta o clube.

A posição do Espanhol está a ser seguida por outros clubes, como por exemplo o Valência, que também manifestou desacordo com a decisão do Conselho Superior de Desportos (CSD). «Entendemos que é prejudicial para a integridade da competição e põe em risco os pilares fundamentais da gestão económica do futebol profissional», lê-se.

As inscrições de Dani Olmo e Pau Victor, condicionadas até ao final de 2024 à evolução da situação financeira do Barcelona, foram anuladas a 31 de dezembro do ano passado. O Barça acabaria por encontrar uma solução para os constrangimentos de tesouraria, mas viu o processo de reinscrição dos dois jogadores tornar-se num autêntico imbróglio.

Escudando-se nos regulamentos, que impedem a inscrição de um jogador cuja licença tenha sido cancelada por parte do mesmo clube e na mesma época desportiva, a RFEF e a La Liga rejeitaram o pedido dos catalães, que recorreram para o Conselho Superior do Desporto, que suspendeu provisoriamente as deliberações das instâncias desportivas.

Dani Olmo e Pau Victor podem, assim, ser utilizados pelo treinador alemão Hansi Flick na final da Supertaça espanhola, que junta o Barcelona ao Real Madrid, este domingo (19 horas), em Jeddah, na Arábia Saudita.