Copo meio-cheio: o Atlético de Madrid recuperou a liderança do campeonato espanhol; copo meio-vazio: os colchoneros empataram em casa do Betis (1-1) e viram João Félix sair lesionado.

Depois da vitória do Real Madrid no clássico frente ao Barcelona, na véspera, o Atlético sabia que apenas precisava de pontuar para voltar a estar isolado no primeiro lugar da tabela classificativa. Fê-lo, mas o cenário não é propriamente bonito.

Com João Félix de regresso, debelada a lesão sofrida ao serviço da Seleção Nacional, os comandados de Diego Simeone entraram com tudo e adiantaram-se no marcador logo aos cinco minutos, após combinação entre o jogador formado no Benfica, Correa e Carrasco – foi o belga a empurrar para a baliza deserta.

Mas o Betis, com William Carvalho a ver do banco (entrou em cima do minuto 90), não se deixou ir abaixo e empatou aos 20 minutos, com um belo golo da autoria de Cristian Tello, antigo extremo do FC Porto.

Em cima do intervalo, numa tentativa de remate, João Félix foi atingido no tornozelo, ficou em evidentes dificuldades, e teve de sair. O internacional português ainda regressou para a segunda parte, mas poucos segundos após o apito do árbitro sentou-se e pediu a substituição.

Nos restantes minutos da etapa complementar, sinal mais para o Betis, mais acutilante ofensivamente, mas sem tradução no resultado. A falta de acerto e Oblak conseguiram adiar o 2-1 da equipa da casa, sendo que o Atlético também ameaçou, e de que maneira, a baliza de Bravo nos descontos.

Com este empate, o Atlético de Madrid recupera então o primeiro lugar da Liga, com um ponto de vantagem para o Real Madrid e dois para o Barcelona. O Betis é sexto, com os mesmos pontos da Real Sociedad.

Mais cedo, o Granada de Rui Silva – Domingos Quina não saiu do banco, Domingos Duarte não foi convocado –, venceu em casa do Valladolid (sem Jota), com golos de Molina (78m) e Quina (86m). Orellana havia marcado para a formação da casa na primeira parte.