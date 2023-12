O Real Madrid venceu este sábado o Granada, por 2-0, e voltou ao topo da classificação da Liga Espanhola.

Brahim Díaz fez o primeiro golo dos «merengues», aos 26m, após um grande passe de Toni Kroos, que até teve direito a chuteiras engraxadas no festejo.

Já no segundo tempo, aos 57m, Rodrygo fez a festa perante mais de 70 mil espectadores no Santiago Bernabéu, ao bater o guarda-redes português André Ferreira, que foi titular na equipa andaluz.

Com este resultado, a equipa de Carlo Ancelotti volta ao comando da Liga, em igualdade pontual com o Girona (ambos com 38 pontos em 15 jornadas). O Granada é 19.º e penúltimo classificado, com 7 pontos.