O Real Madrid assumiu esta noite à condição a liderança isolada da La Liga, ao vencer na receção ao Rayo Vallecano, por 2-1.

Na ressaca do triunfo a meio da semana frente ao Shakhtar Donetsk, os merengues entraram bem no jogo e construíram uma vantagem de dois golos na primeira parte: Toni Kroos abriu o marcador aos 14 minutos, o inevitável Karim Benzema fez o segundo a sete minutos do intervalo.

Na etapa complementar, a formação de Vallecas foi atrás do resultado e lançou o português Bebé e Radamel Falcao para jogo. E o Rayo assustou.

Primeiro, Bebé atirou ao poste, num grande lance inidividual, e logo a seguir, aos 77 minutos, Falcao reduziu mesmo, de cabeça, pois claro.

O colombiano saiu lesionado pouco depois e o Real Madrid guardou a vantagem que tinha até ao final do encontro.

Com este resultado, os blancos lideram a tabela classificativa, com 27 pontos, mais dois do que a Real Socieadad e mais três do que o Sevilha, mas mais um jogo. O Rayo é sexto, com 20 pontos.

Veja os golos do jogo nos vídeos acima associados (Imagens Eleven Sports).