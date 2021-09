Terceiro jogo, terceiro golo. Radamel Falcao está a ter um arranque imparável ao serviço do Rayo Vallecano e esta tarde voltou a marcar no triunfo da equipa de Madrid na receção ao Cadiz.

Três golos em 97 minutos na Liga Espanhola é o registo do goleador ex-FC Porto. Desta vez, o internacional colombiano fez o segundo golo do Rayo, aos 44m, no triunfo por 3-1, num jogo em que Bebé não saiu do banco.

O Rayo está num surpreendente 5.º lugar, com 13 pontos, menos quatro do que o líder Real Madrid.

O segundo lugar é ocupado pela Real Sociedad (16 pontos), que esta tarde recebeu e venceu o Elche, por 1-0, graças a um golo marcado aos 81m pelo internacional espanhol Mikel Oyarzabal.

Nos outros jogos de hoje, que terminaram mais cedo, o Barcelona, adversário do Benfica na próxima quarta-feira, para a Liga dos Campeões, recebeu e venceu o Levante por 3-0. Por sua vez, o Osasuna foi vencer a casa do Maiorca por 3-2.