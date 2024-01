Esteve difícil, mas o Barcelona saiu de Sevilha vivo.

Esta tarde, os culés venceram em casa do Betis (4-2), em jogo da 21.ª jornada da La Liga, e ficaram ainda mais longe do líder Real Madrid, que mais cedo triunfou na receção ao Almería.

João Félix voltou a começar no banco – João Cancelo, lesionado, não foi opção –, e viu o seu concorrente direto brilhar: Ferran Torres abriu o marcador 21 minutos, servido por Pedri, e bisou para o 2-0 aos 48 minutos, depois de uma grande jogada de Lamine Yamal.

Os béticos, com Rui Silva na baliza – William Carvalho, também lesionado, não jogou –, não se deixaram afetar pela desvantagem de dois golos, muito pelo contrário.

E não se afetaram muito por causa de um senhor Isco, a viver uma segunda vida em Sevilha. O médio espanhol de 31 anos reduziu aos 56 minutos com um belo golo e empatou logo a seguir, com mais um golo de muita classe que teve de ser validado pelo VAR.

Em três minutos, a vantagem blaugrana desapareceu.

Xavi Hernández lançou João Félix a dez minutos dos 90, por troca com o defesa Pau Cubarsí – em estreia no onze titular aos 16 anos –, e a aposta deu lucro. Muito lucro.

Em cima do minuto 90, Félix combinou Ferran Torres e, com uma trivela perfeita, fez o 3-2 com muita classe. O internacional português pediu calma, Xavi ficou eufórico.

Novamente em desvantagem, a turma de Sevilha foi em busca do empate, mas acabou traída pelo balanço ofensivo: num contra-ataque desenhado por Lamine Yamal, com um grande passe, Ferran Torres finalizou com categoria perante Rui Silva e fez o 4-2 final.

Com este resultado, o Barcelona está no terceiro lugar, com 44 pontos, a sete do líder Real Madrid. O Betis é nono, com 31 pontos.

(IMAGENS ELEVEN NA DAZN)