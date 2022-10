O Atlético de Madrid conquistou esta tarde uma importante vitória no terreno do Betis (2-1), em jogo a contar para a décima jornada da La Liga.

No Atlético, João Félix voltou a ser suplente, ao passo que na formação da casa, Manuel Pellegrini lançou Rui Silva e William Carvalho no onze inicial.

Em relação aos golos, só na segunda parte. Aos 54 minutos, Griezmann apanhou Rui Silva de surpresa e fez o 1-0 para os colchoneros aos 54 minutos. Pouco mais de quarto de hora depois, o internacional francês bisou, ao aproveitar as pernas abertas do guarda-redes português.

Griezmann deu o lugar a Félix aos 76 minutos, mas nessa altura já o Betis pressionava a baliza de Oblak em busca de, pelo menos, reentrar na discussão do jogo. E Fekir brilhou para isso, ao fazer um grande golo de livre direto, a seis minutos dos 90.

Esse momento empolgou os béticos e Alex Moreno esteve perto, muito perto do empate: o cabeceamento embateu com estrondo na trave.

Nesse corropio para o empate, o Betis expôs-se na defesa e João Félix, num ataque em que tudo foi bem feito, ficou perto do 3-1: apenas Rui Silva o negou.

Com esta vitória, o Atlético subiu ao terceiro lugar do campeonato espanhol, com 23 pontos, mais três do que o Betis, quinto classificado.

