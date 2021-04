O Real Madrid recebeu e venceu o Eibar, por 2-0, e subiu à condição ao segundo lugar da Liga Espanhola.

Frente à equipa basca, que contou com os portugueses Paulo Oliveira e Rafa Soares a titulares, os «merengues» abriram o marcador perto do intervalo, com Asensio a finalizar da melhor forma uma assistência do ex-FC Porto Casemiro.

Já no segundo tempo, aos 73m, após uma grande jogada de Vinícius Júnior sobre a esquerda Benzema sentenciou o resultado final.

Com este resultado, o Real Madrid ultrapassa provisoriamente o Barcelona e fica a apenas três pontos do líder Atlético de Madrid, que este domingo joga em casa do Sevilha.

Na próxima jornada, o Real Madrid recebe o Barcelona, num duelo decisivo na luta pelos lugares cimeiros.

Já o Eibar tem 23 pontos e pode descer para o último lugar, caso o Alavés pontue no domingo na receção ao Celta de Vigo.