O Valência regressou este sábado aos triunfos no campeonato espanhol, ao bater nos descontos o Celta de Vigo, por 2-0, em jogo da 24.ª jornada da prova.

Thierry Correia foi titular e assistiu de forma sublime Kevin Gameiro para o 2-0, aos 90+8 minutos (ver no vídeo acima associado), numa altura em que Ferro, lançado dois minutos antes, também já estava em campo – Gonçalo Guedes não saiu do banco. Antes, aos 90+4 minutos, Manu Vallejo havia feito o 1-0.

Com este resultado, o Valência está agora na 12.º posição com 27 pontos (ver classificação aqui), menos dois do que o Celta, décimo classificado.