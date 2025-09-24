Vinicius e o golo de trivela ao Levante: «Foi o Modric que me ensinou»
Internacional brasileiro marcou um belo golo na vitória do Real Madrid frente ao Levante
Depois de se ter mostrado irritado aquando da sua substituição no encontro frente ao Espanhol, Vinicius Júnior foi escolhido pelo treinador Xabi Alonso para integrar o onze inicial do Real Madrid na deslocação ao terreno do Levante, tendo sido decisivo para a vitória dos Merengues com um golo e uma assistência.
Vinicius inaugurou o marcador, aos 28 minutos, com um golo de trivela, um gesto que se tornou na imagem de marca de Ricardo Quaresma.
No final do jogo, em declarações ao canal do clube, o brasileiro confessou: «Foi o Modric que me ensinou. Acho que foi um dos golos mais bonitos que fiz»
Pouco tempo depois, aos 38 minutos, Vinícius fez a assistência para o primeiro golo de Mastantuono com a camisola do Real Madrid.
O extremo brasileiro mostrou-se feliz com o início de época do clube de Madrid: «Vencemos todos os jogos e queremos continuar assim para ganhar confiança e conquistar títulos, que é o mais importante».
O estádio do Levante parece mesmo ser talismã para o jogador de 25 anos. Na temporada 2021/2022, havia ali bisado, vindo do banco de suplentes, num empate a três golos. São já são sete golos em oito confrontos com o clube valenciano.
Sobre o dérbi com o Atlético Madrid, fora de casa, que se joga no próximo fim de semana, Vinicius projetou: «Estamos ansiosos. Agora é descansar, aproveitar esta vitória e espero que no sábado possamos ganhar também».
Vinicius Júnior está no Real Madrid desde o verão de 2018, altura em que chegou proveniente do Flamengo. Já realizou 329 jogos pelo emblema da capital espanhola, tendo marcado 109 golos e feito 86 assistências.
