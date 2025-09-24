Depois de se ter mostrado irritado aquando da sua substituição no encontro frente ao Espanhol, Vinicius Júnior foi escolhido pelo treinador Xabi Alonso para integrar o onze inicial do Real Madrid na deslocação ao terreno do Levante, tendo sido decisivo para a vitória dos Merengues com um golo e uma assistência.

Vinicius inaugurou o marcador, aos 28 minutos, com um golo de trivela, um gesto que se tornou na imagem de marca de Ricardo Quaresma.

No final do jogo, em declarações ao canal do clube, o brasileiro confessou: «Foi o Modric que me ensinou. Acho que foi um dos golos mais bonitos que fiz»

Pouco tempo depois, aos 38 minutos, Vinícius fez a assistência para o primeiro golo de Mastantuono com a camisola do Real Madrid.

O extremo brasileiro mostrou-se feliz com o início de época do clube de Madrid: «Vencemos todos os jogos e queremos continuar assim para ganhar confiança e conquistar títulos, que é o mais importante».

O estádio do Levante parece mesmo ser talismã para o jogador de 25 anos. Na temporada 2021/2022, havia ali bisado, vindo do banco de suplentes, num empate a três golos. São já são sete golos em oito confrontos com o clube valenciano.

Sobre o dérbi com o Atlético Madrid, fora de casa, que se joga no próximo fim de semana, Vinicius projetou: «Estamos ansiosos. Agora é descansar, aproveitar esta vitória e espero que no sábado possamos ganhar também».

Vinicius Júnior está no Real Madrid desde o verão de 2018, altura em que chegou proveniente do Flamengo. Já realizou 329 jogos pelo emblema da capital espanhola, tendo marcado 109 golos e feito 86 assistências.

