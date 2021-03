O Maisfutebol, a ELEVEN e a LaLiga desafiam-no a entrar no LaLiga Ultimate Xpert: o passatempo que quinzenalmente lhe permite ganhar uma camisola da Liga Espanhola à escolha e que no final da época vai oferecer ao maior especialista uma viagem a Espanha, naquele que é o maior prémio para o adepto que provar ser o maior conhecedor de futebol espanhol.

Ora este fim de semana realizou-se a quinta edição deste passatempo com a colaboração do Maisfutebol, sendo que a resposta à pergunta colocada por Xabi Prieeto, antigo jogador da Real Sociedad,era Alberto Gorriz, com 599 jogos.

O vencedora da camisola, e que fica desde já convocada para o passatempo final e para a possibilidade de ganhar uma viagem a Espanha, é Rute Martins, que no Facebook acertou na resposta e deixou a frase que foi considerada pelo Maisfutebol a mais criativa:

«Quero a camisola do Sevilha que é uma equipa que é um regalo ver jogar. Para esta equipa nunca são 'Navas' contadas. A sua defesa é constituída por autênticas 'Torres' que protegem a baliza de forma imponente e até têm um 'Escudero' de proteção como mais nenhuma equipa tem. O meio-campo e ataque tem classe para dar e vender e o talento ao dispor de Lopetegui é de deixar o 'Papu' cheio. O talento é tal que até na música conseguem vingar, pois têm o 'Bono' que é o melhor cantor de LaLiga. Ouvi dizer que no balneário o guarda-redes marroquino não canta muito U2 e prefere cantar o tema do seu filme favorito de infância (o Rei Leão) 'Acuña Matata'.»

Se não foi você o vencedor esta semana, não se preocupe, ainda tem muitas várias hipóteses de ganhar e não deixe de participar, até porque a escolha não foi fácil: havia várias frases muito criativas. De quinze em quinze dias, voltamos com uma nova pergunta.

